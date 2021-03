Immobile: “Una liberazione trovare il gol. Dedico la vittoria a Daniel Guerini e alla sua famiglia”

L’attaccante dell’Italia, Ciro Immobile, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Irlanda del Nord: “E’ un po’ una liberazione sia perchè non segnavo da un anno e mezzo e sia per le occasioni avute prima. Il gol è una liberazione per me e per la squadra visto che la partita era complicata”.

La scomparsa di Daniel Guerini.

“Il mio pensiero va a Daniel e alla famiglia. Questa vittoria è dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze”.