Immobile sui social: “Felice per la vittoria e del ritorno in campo”

Ciro Immobile è tornato in campo questo pomeriggio con la Lazio e si candida per la Supercoppa con la Lazio. Il giocatore italiano, sui social, ha scritto: “Felice per la vittoria e per il ritorno in campo. Grandi ragazzi!”.

Immobile salterà la prossima gara di campionato, il 28 gennaio con il Napoli, per l’ammonizione di oggi, era diffidato e quindi non giocherà la prossima sfida in campionato.

Foto: twitter Lazio