Immobile: “Spalletti punta al dialogo con la squadra e con i singoli”

Alla vigilia del match della Nazionale contro la Macedonia del Nord, Ciro Immobile ha parlato così ai canali web ufficiali della azzurri. Ecco le sue parole: “Sto bene, la squadra l’ho vista molto bene: stiamo assimilando i concetti nuovi del mister, le prendiamo con entusiasmo. Siamo pronti, domani è una partita molto importante per il proseguo delle qualificazioni, bisogna essere pronti per forza. Questi giorni sono stati molto diversi, il mister punta molto al dialogo con la squadra e con i singoli giocatori, facendo sentire tutti partecipi all’interno del progetto, ed è un aspetto per me fondamentale, soprattutto per il fatto che non ti vedi spesso, e quando accade devi migliorare i rapporti interni. Si giocherà dove ho fatto la mia prima doppietta in azzurro? Me lo ricordo, fare gol con questa maglia ti riempie di gioia, sai che rappresenti la tua nazione: a volte questo ti innervosisce, ma questo domani non deve accadere. C’è un obiettivo da raggiungere e ci sono tre punti da ottenere. Con la Macedonia mi aspetto una gara difficile, a livello internazionale ormai ogni gara è complicata. Noi abbiamo pagato dazio già in passato e non vogliamo commettere gli stessi errori, bisognerà essere concentrati e umili“.

Foto: Instagram Azzurri