Immobile: “Sogno la Champions con la Lazio. Futuro? Non ho motivi per andare via”

Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco i passaggi più significativi: “La mia avventura alla Lazio fino ad adesso è stata più che positiva. Abbiamo vissuto momenti belli e brutti e ci siamo tolti molte soddisfazioni. Mi fa piacere entrare nei record di una società come la Lazio. Adesso sono a 80 gol, che in due anni e mezzo non sono pochi, ma voglio puntare a raggiungere nomi importanti della storia del club. Champions? Sogno di arrivarci, perché potrei viverla da protagonista e potrei fare qualcosa di importante. Per questo sono doppiamente dispiaciuto per quello che è successo nella scorsa stagione, ma mi ha raddoppiato la carica per questo anno. Il nostro errore non è stato tanto perdere contro l’Inter, ma non vincere contro il Crotone. Lo stesso discorso vale per l’Europa League, saremmo potuti arrivare facilmente in finale. Futuro? Quello della Lazio è un progetto che mi piace e mi appassiona. Non mi piace cambiare, quando ero al Torino l’ho fatto per arrivare alla Champions. Ora non ho motivo per pensare di andare altrove, la Champions la posso raggiungere con la Lazio”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio