Immobile: “Siamo pronti per il campionato. Bello ricordare D’Amico questa sera”

Alle 21 amichevole nel rcordo di Vincenzo D’Amico tra Latina e Lazio. Il capitano dei capitolini, Ciro Immobile, ha parlato a Lazio Style Channel prima della partita: “È bello ricordare Vincenzo D’Amico in questa partita, in questo stadio. Siamo felici di giocare oggi, ci entusiasmiamo troppo, c’è molta gente qui a ricordarlo. Siamo felici e pronti per il campionato. Ritiro? Ottimo bilancio, abbiamo fatto un bel pre campionato eccetto le ultime partite eravamo pesanti con le gambe, non vediamo l’ora di iniziare. Più di riscatto , spero di dare un a mano alla squadra, tanti infortuni e altre cose non ho potuto dare il massimo, ho molta carica mi ha fatto rodere un po’. Sta andando tutto liscio, mi sento apposto speriamo di fare un bel campionato”.

Foto: twitter Lazio