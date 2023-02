Immobile: “Se il fisico mi assiste proverò a giocare il più a lungo possibile”

Ciro Immobile, nel giorno del suo 33esimo compleanno, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel, all’indomani della doppietta siglata in campionato contro la Salernitana: “Se il fisico mi assiste proverò a giocare il più a lungo possibile. I numeri di Piola sono pazzeschi, è bello essere in questa speciale classifica insieme a lui. Continuiamo a guardare avanti. Quando arrivano i gol e le vittorie, poi, è ancora meglio. Nel calcio, oltre alle statistiche, nel corso degli anni rimangono le emozioni. Lazio ha una storia importante con tanti grandi giocatori che ora ricordiamo con gioia. Spero che una volta che avrò smesso, i tifosi si ricorderanno di me”.

Sulla lotta Champions: “Ci siamo detti di non mollare dopo l’Atalanta e di non esaltarci dopo la vittoria di ieri. La classifica è molta corta, ogni partita è fondamentale. Il fatto di avere giocatori da tanto tempo qui è sicuramente un punto di forza. Siamo una famiglia, chi sta bene qui non vuole andare via. Negli ultimi anni abbiamo lavorato bene e in questo il cambio di allenatore è servito perché era necessario aprire un nuovo ciclo”.

Foto: Instagram Lazio