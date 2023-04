Immobile scrive al conducente del tram: “Spero che ti rimetta presto, sono contento che nessuno si sia fatto male”

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è tornato sulla vicenda dell’incidente ma stavolta per una buona causa, infatti l’attaccante nativo di Torre Annunziata ha spedito un telegramma al conducente del tram che è deragliato dopo l’impatto con la vettura del calciatore: “Un abbraccio, spero che ti rimetti presto. Sono contento che nessuno di noi si è fatto male”. Il peggio per tutte le figure protagoniste sembra oramai essere passato e adesso è il momento di tornare alla normalità, uno su tutti Immobile, che dopo essere stato dimesso dalla clinica Gemelli con le figlie ha già messo nel mirino l‘Inter per tornare in campo.

Foto: Immobile Twitter Lazio gol vsInter