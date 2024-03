Immobile risponde via social alle critiche: “Nel calcio si vince e si perde, ma per noi quello che conta è il percorso”

Dopo le aspre critiche ricevute per aver fallito clamorosamente il gol del vantaggio in casa del Bayern Monaco, il capitano della Lazio Ciro Immobile ha pubblicato poco fa un post su Instagram. Queste le sue parole dopo il pesante k.o per 0-3 in Germania, che ha estromesso dalla Champions la squadra di Sarri: “Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia , ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il percorso e il nostro se pur con qualche rammarico è stato bellissimo. Anche questa è una esperienza che servirà a noi tutti per essere più forti. Forza Lazio!”

Foto: Twitter S.S. Lazio