Immobile risponde a Yéremi Pino: parità tra Spagna e Italia all’intervallo (1-1). Rete annullata a Frattesi

Parità dopo i primi quarantacinque minuti tra Spagna e Italia: 1-1 all’intervallo, a Yeremi Pino risponde Immobile dal dischetto. Gli spagnoli passano in vantaggio dopo tre minuti. Bonucc, servito da Donnarumma al limite dell’area dell’Italia, perde palla a favore di Yeremi Pino che, tutto solo, non sbaglia. All’undicesimo pareggia i conti Ciro Immobile che trova il gol dal dischetto, dopo il tocco con la mano di Le Normand su tiro di Zaniolo. Al 21′ l’Italia passa per un momento in vantaggio. Lancio di Jorginho per Davide Frattesi che va via a Jordi Alba e tutto solo davanti a Unai Simon non sbaglia. Ma, richiamato dal VAR, l’arbitro Vincic annulla la rete per fuorigioco.

Foto: Instagram Azzurri