Immobile raggiunge Quagliarella a 180 gol in Serie A: sono i migliori marcatori in attività

Con la rete al 93′ contro il Torino, Ciro Immobile ha raggiunto quota 180 gol segnati in Serie A. In questo modo, il centravanti della Lazio ha agganciato Fabio Quagliarella, come migliori marcatori in attività della Serie A.

Vicina la top 10 dei migliori marcatori in assoluto in massima serie: Immobile e Quagliarella sono appaiati al tredicesimo posto, poco più avanti c’è Batistuta dodicesimo con 183 reti, subito dopo la coppia Del Piero-Gilardino decimi a quota 188 gol.

Foto: Twitter Lazio