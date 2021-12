Ciro Immobile, dopo la positività della moglie, si è sottoposto nelle ultime ore prima al tampone antigenico e poi a quello molecolare: entrambi hanno dato esito positivo. L’attaccante biancoceleste salterà dunque la sfida con il Venezia chiudendo di fatto il suo 2021. Per quanto riguarda la squadra non c’è nessun allarme in quanto Immobile è stato separato dal resto del gruppo da ormai cinque giorni.

FOTO: Twitter Lazio