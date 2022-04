Immobile porta a casa il pallone: 4-1 Lazio a Genova

È terminata 4-1 per la Lazio la gara del Ferraris contro il Genoa. Un successo rotondo per i biancocelesti, con Immobile mattatore con una tripletta. Di Marusic l’altro gol laziale, mentre per il Genoa un autogol di Patric.

Dopo il 2-0 nel primo tempo, la Lazio è partita subito forte con Sirigu al 50′ a salvare i liguri. Al 64′ la doppietta di Immobile, che servito da Luis Alberto scarica a rete. Sirigu para, ma sulla respinta è 3-0. Pochi giri di lancette dopo e il Genoa riapre la partita, con Patric che in maniera sfortunata fa autogol. Al 77′ il terzo gol di Immobile, abile a battere Sirigu da posizione angolatissima.

Tre punti pesanti per gli uomini di Sarri, che superano momentaneamente la Roma al quinto posto. Il Genoa resta invece penultimo in classifica.

FOTO: Twitter Lazio