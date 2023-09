Immobile: “Partita giusta per rialzarsi. Critiche? Quando arrivi a un certo livello sono normali”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima della gara contro l’Atlético Madrid. Di seguito le dichiarazioni: “Diciamo che se siamo intelligenti usiamo la Champions per rialzarsi da questo inizio non facile. Questa è la partita giusta, sono felice che sia in casa. Dobbiamo goderci questa partita, abbiamo lavorato due anni per essere qui. Sarà una grande partita contro una grande squadra”.

Infine: “Dobbiamo essere più aggressivi e metterci quella cattiveria in più che serve in area di rigore. Quando raggiungi un certo livello è normale. I tifosi si aspettano sempre tanto. C’è tutto il tempo per rimediare per questo inizio non facile. Io vado avanti sempre a testa alta”.