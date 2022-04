Immobile: “Pareggio giusto. Nazionale? Non so, ancora non ho deciso”

Ciro Immobile, attaccate della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pari con il Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà. Non siamo riusciti a far girare la palla come facciamo di solito. Penso che il pareggio sia il risultato corretto. Loro ci hanno messo in difficoltà solo sulle palle inattive. Quarto posto? La Juve è lontana, la lotta per l’Europa League è serrata. I miei gol? Sono orgoglioso, questi numeri arrivano da un lavoro che viene da lontano. Ringrazio i miei compagni per i palloni che mi danno. Sulle critiche non dico nulla. La delusione per la Nazionale è grande, mi dispiace solo che si accaniscano. Se sarò ancora in Nazionale? Non lo so, devo ancora decidere”.

Foto: Twitter Lazio