Immobile: “Pairetto ha arbitrato bene. La gente che parla dovrebbe stare in campo”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il centravanti della Lazio, Ciro Immobile, ha risposto alle polemiche del post partita per il rigore concesso dall’arbitro Pairetto ai biancocelesti: “Pairetto ha arbitrato bene, non ho niente da dire. La gente che parla dovrebbe stare in campo per capire l’entità del contatto. L’importante è che la palla passa, il ginocchio di Masina che va addosso a me e io cado a terra. Questo conta, il resto sono chiacchiere. Altrimenti toccherebbe parlare di tutto, non solo di quello che fa piacere a qualcuno”.

Foto: Instagram Lazio