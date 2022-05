Brutte notizie per la Lazio e per Sarri: Ciro Immobile non ci sarà domani contro la Juve. L’attaccante di Torre è rimasto fermo anche nella rifinitura di oggi e non partirà con la squadra per Torino a causa dei problemi fisici di cui ha sofferto per tutta la settimana. I biancocelesti dovranno rinunciare al loro capocannoniere in una gara importante per la corsa all’Europa.

FOTO: Twitter Lazio