Immobile: “Orgoglioso di essere il capitano di questo manipolo di fratelli”

Serata da sogno all’Olimpico per la Lazio: vittoria per 2-1 sulla Juve, 58 punti in classifica e secondo posto blindato a +5 sulla terza, nonché i rivali di sempre della Roma. Direttamente dal profilo Instagram, il capitano biancoceleste, Ciro Immobile, ha lasciato spazio alla gioia per il risultato ottenuto: “Sono orgoglioso di essere il capitano di questo manipolo di fratelli”.

foto: Instagram Lazio / Instagram Immobile