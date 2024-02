Immobile: “Orgoglioso del traguardo dei 200 gol. Voglio arrivare più in alto possibile”

Ciro Immobile, mister 200 gol, ha parlato a Dazn dopo il successo di Cagliari.

Queste le sue parole: “E’ stata una settimana impegnativa dal punto di vista mentale, abbiamo dovuto sopportare cose che fanno parte del calcio. Abbiamo reagito perché volevamo stare vicino al mister, era importante dare una risposta sul campo a quello che si era detto sul campo facendo una bella partita”.

Cosa significa questo traguardo? “Per la squadra era importante. Poteva sembrare una partita semplice, il Cagliari ha fatto tanti punti in casa. Per me è un traguardo importantissimo, sono orgoglioso. Ora sono super carico per aprire un altro cerchio visto che questo si è chiuso. Sono numeri importanti, ho fatto tesoro di tutti gli insegnamenti che ho avuto. Sono stato messo nelle condizioni di dare tutto qui alla Lazio, raggiungere i 200 in uno dei campionati più importanti al mondo è una cosa da ricordare. Non guardo molto le statistiche, non so se per superstizione o per un fatto di pressione. Questo gol è per la mia famiglia, mia moglie e ai miei genitori. Quello che sono lo devo a loro. Portare il 200° gol e una vittoria è ancora più bello”.

Il gol più bello? “Uno dei più belli l’ho fatto qui a Cagliari. Sono affezionato a tutti i gol, fare gol non è mai semplice. Ce ne sono alcuni non belli esteticamente, ma belli da ricordare. Non ho ancora messo bene a fuoco quello che ho fatto. Voglio arrivare più in alto possibile, ora che sono lì”.

Sugli allenatori: “Tutti, anche in negativo. Ho girato squadre in cui non piacevo all’allenatore che c’era, ma mi è servito. Le cose più belle le ho fatte con Inzaghi così come il primo anno con Sarri. Poter lavorare con questi allenatori è stata una fortuna”.

Promessa per i gol? “Ora vediamo, è rimasta in sospeso. Aspettiamo anche qualche rinnovo così facciamo tutto insieme”

Foto: Instagram Lazio