Immobile: “Oggi era importante vincere per far capire chi siamo”

Immobile, a fine partita, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Sono uscito malconcio da Milano. Oggi ci serviva far venir fuori la nostra forza mentale per capire chi siamo. Stiamo provando con tutto ad arrivare al quarto posto, adesso giochiamo anche un bellissimo calcio. Speriamo di fare tanti altri gol per far salire in classifica la Lazio. Dedico questo gol a mia nonna che è ricoverata in ospedale”.

FOTO: Twitter Lazio