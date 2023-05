Immobile: “Non possiamo prendere gol così. E’ stata una stagione sfortunata per me. Ci tengo a finire bene”

Curo Immobile, capitano della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Per un attaccante è normale passare annate così, questa per me è stata poco fortunata dal punto di vista fisico, tecnico e dei gol. L’importante è che la squadra stia facendo bene, dobbiamo soffrire, a volte abbiamo paura di decollare. Il gol a fine primo tempo non ci ha aiutato e lo abbiamo visto a inizio ripresa”.

Ora i gol pesano di più: “Sì, devo scacciare via la negatività che ho avuto addosso ultimamente. Devo migliorare mentalmente, è stata dura, si è messo in mezzo anche l’incidente. È successo di tutto ma l’importante è che la squadra continui a lottare come ha fatto stasera. Mi aspettavo di vincere, c’è un po’ di amarezza”.

Sarà un finale di stagione molto impegnativo: “Alla fine gli equilibri sono sottili, gli episodi devono girarti a favore. Non dobbiamo scendere in campo con nervosismo, se lo capiamo raggiungeremo l’obiettivo. Dico grazie ai tifosi che hanno capito e ci aiutano sempre”.

Qualcosa sta cambiando rispetto alla sfortuna avuta?”Il gol è un segnale importante, voglio pensare positivo. La squadra ha bisogno di me non solo per i gol ma anche per quello che succede fuori dal campo. Ora i compagni sanno che possono contare su di me, io ci sono. Lottiamo con grandi squadre ma faremo il nostro”.

Cosa manca a questa Lazio? “Facendo le analisi, anche a caldio, penso che la squadra abbia messo tutto in campo. Tecnicamente abbiamo fatto bene. Credo che la squadra abbia bisogno di serenità e positività e lo si vede anche dal primo gol subito, non possiamo prendere gol così”.

Foto: twitter Lazio