Immobile: “Non ho mai visto nessuno avere la stessa passione che ha Sarri per il calcio. Il mio futuro è alla Lazio”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, ha parlato in esclusiva a Sportitalia.

Questo un altro estratto delle sue parole: “Klopp? Prima di firmare col Borussia mi ha detto di aver visto 50 partite mie. È un allenatore carismatico, cerca sempre di parlare. La lingua mi ha penalizzato un po’, avendo un traduttore non avevo un contatto diretto con lui. Dortmund non è stato un fallimento, la squadra era piena di difficoltà e le mie erano le stesse che avevano anche i compagni. A Siviglia è stato diverso perché non mi prendevo con l’allenatore”.

Su Inzaghi: “Molto diverso da Sarri. Abbiamo un rapporto importante che va oltre quello tra calciatore e allenatore. È stata una persona importante e ancora oggi ci sentiamo”

Sulla Nazionale: “Alla prossima convocazione torneremo a gioire. All’ultima ho avuto qualche problema fisico, ma sono sempre a disposizone per la maglia azzurra. Se abbiamo sottovalutato gli impegni dopo l’Europeo? Qualcosa è successo. Non è possibile che una squadra che vince l’Europeo poi non va al Mondiale, è successo qualcosa. Sapevamo che sarebbe potuto succedere, dopo una vittoria ci sta che ti accontenti. Abbiamo fatto un girone che poteva essere semplice da campioni d’Europa, però poi non è stata così. Il mister ha bisogno dei vecchi per far integrare i nuovi, noi eravamo sempre a disposizione per favorire questo ricambio generazionale. Io credo che la gente debba fidarsi di noi come è successo nell’estate dell’Europeo. La non partecipazione al Mondiale è dolorosa, ne ho vissute due e saranno la pecca della mia carriera. Sono fiducioso però sul futuro, ci sono molti giovani che possono emergere. Raspadori nuovo Immobile? Io penso che lui tecnicamente sia più forte di me, ma con meno gol. Non è bomber, ma col gioco che fa la Nazionale si è ben integrato per la fame. Allo steso modo ha fatto a Napoli con Osimhen davanti, ha fatto passi in avanti. È un calciatore di grande valore e questo conta molto”

Su Sarri: “Non ho mai visto una persona avere più passione per il calcio come il mister. Ha dedicato, dedica e dedicherà la sua vita al calcio. Anche il presidente lo dice sempre”.

Sul futuro: “Ho un rapporto che è il massimo, di qualsiasi cosa di cui avessi bisogno mi ha sempre aiutato. Ora ho un contratto di altri tre anni, finché starò bene e riuscirò a dare il massimo per questa maglia starò qui poi se dovesse finire ne parleremo. Adesso mi sto focalizzando su quello che sto facendo in campo, ma anche su quello che posso dare alla società dopo quando smetterò di giocare”.

Foto: twitter Lazio