Immobile: “Non abbiamo avuto la forza di reagire e il Lecce ci ha messo in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha così parlato dopo il ko subito sul campo del Lecce: “Avevo tanta voglia di scendere in campo e di aiutare la squadra. Purtroppo oltre al mio gol non ci sono state cose positive. Mi prendo la prima mezz’ora, poi non siamo riusciti a restare in partita. Non abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo abbassato il ritmo nella ripresa e il Lecce ci ha messo in difficoltà. Forse noi avremmo potuto fare qualcosa in più”. Infine, sulla Nazionale: “Purtroppo non ci siamo qualificati per due volte al Mondiale, l’Europeo un po’ compensa ma il Mondiale resta un chiodo fisso di ogni giocatore”.

Foto: Twitter Lazio