Immobile nella storia: superato il record di Silvio Piola

La Lazio ha sbloccato al 49′ la gara con il Venezia. La rete del vantaggio dei capitolini è stata realizzata da Ciro Immobile.

Il capitano biancoceleste ha realizzato un calcio di rigore al 59′, dopo che gli era stato annullato un gol al 49′ per fuorigioco.

Un gol storico per il capitano dei biancocelesti che supera il record di Silvio Piola, salendo a 144 gol in Serie A, diventando il miglior marcatore in Serie A della Lazio.

Foto: Twitter Lazio