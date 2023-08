Immobile: “Mi è sembrato un film già visto. La sconfitta ci può stare, ma lo step bisogna farlo”

Ciro Immobile, capitano della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Lecce.

Queste le sue parole: “Mi sembra di aver rivissuto un déjà-vu della scorsa stagione, un film già visto. La sconfitta in sé ci può stare, ma lo step bisogna farlo. Non so come Falcone sia riuscito a parare nel finale, sinceramente. Tirare troppo bene non ha pagato”.

Che significato ha per te questa stagione? “Fisicamente e mentalmente sto benissimo. Non mi sono mai fermato nel pre-campionato, lo scorso anno avevo un sacco di problemi alla caviglia che mi portavamo problemi muscolari. Sfortunatamente la gara è andata così, ma avremo tempo di rifarci”.

Nel secondo tempo s’è vista una Lazio meno compatta del solito: “Credo di sì. Questa è una squadra che lo scorso anno ha fatto della difesa il suo punto forte perché aveva l’aiuto di tutti. Stasera abbiamo avuto tante occasioni e potenziali occasioni per raddoppiare, ci sta che tu veda tanti varchi per andare in attacco ma poi per difendere servono tante energie e stasera non le abbiamo usate”.

Foto: twitter Lazio