Immobile: “Mi dicono che somiglio a Paolo Rossi. Il mio gol più importante? Quello in Finlandia”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e fresco di rinnovo e scarpa d’oro, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Nazionale italiana, Vivoazzurro: “Mi dicono che somiglio a Paolo Rossi, me lo sono andato a rivedere. Il mio gol più importante? Quello in Finlandia, era molto che non segnavo con la Nazionale e quella rete mi ha liberato da un peso incredibile. La Nazionale della quale conservo il ricordo più bello è quella del Mondiale 2006, c’erano grandi attaccanti e poi quel Mondiale lo lo ha vinto”.

Foto: Twitter Italia