Immobile: “L’urlo della Nord come una liberazione. Speriamo di continuare questa cavalcata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha così commentato il successo dei biancocelesti contro l’Hellas Verona: “I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, speriamo di continuare questa cavalcata. In queste partite così sofferte abbiamo bisogno del loro supporto. Non ti stanchi mai a segnare? Mai, anche per la modalità della partita, non riuscivamo a sbloccarla. L’urlo della Nord è stata una liberazione. Crescita Lazio? Era la crescita che ci aspettavamo, sappiamo che giocare in Europa porta via energie. La società ci ha dato una mano sul mercato e questo ci ha portato a fare risultato anche oggi. Meno occasioni? Il nostro è sempre stato un gioco corale, oggi forse ho avuto meno occasioni ma l’importante è buttarla dentro”. Infine, ha concluso parlando dei singoli: “Milinkovic-Savic è un giocatore incredibile, come Luis Alberto. I miei gol vanno divisi con loro due, mi conoscono come mia moglie”.

Foto: