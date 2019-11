Immobile, Lewandowski e non solo: ecco i migliori marcatori in giro per l’Europa

Con la doppietta contro l’Armenia, Ciro Immobile ha confermato il suo straordinario momento di forma anche in Nazionale. Numeri da urlo per l’uomo simbolo della Lazio che in questa prima parte di stagione ha già messo a segno 19 gol complessivi: 14 in Serie A, 2 in Europa League, 3 con la maglia dell’Italia. Tra le squadre del nostro campionato, nessuno fa meglio di lui: con Cristiano Ronaldo e Belotti fermi a quota 17. Nell’Europa che conta invece, solo Robert Lewandowski segna più di Immobile: il polacco del Bayern è addirittura a quota 26 grazie a 16 centri in Bundesliga, 6 in Champions, 1 in Coppa di Germania e 3 con la Polonia. In giro per l’Europa ci sarebbe un altro attaccante che fa più gol di Immobile: Erling Haaland (26 reti), ma gioca in campionato – quello austriaco – fuori dalla consueta top 5. Impatto importante anche per Jamie Vardy, per Romelu Lukaku, grande protagonista dell’Inter targata Conte e del Belgio, per la certezza Aguero, che col suo City continua a segnare gol a grappoli. Gli altri goleador? Ben Yedder, Werner, Tammy Abraham, Benzema e l’immancabile Leo Messi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio