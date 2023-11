Immobile: “Le critiche di quest’anno mi hanno fatto male. E non stando bene non potevo zittirle”

Due gol per lanciare la Lazio verso gli ottavi di finale di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Celtic: “Se puoi sognarlo, puoi farlo. Non ho pensato molto all’esclusione perché viviamo un momento di squadra difficile e mettere le cose personali davanti non fa bene a rendere più difficile la risalita in campionato. Credo che l’unica spiegazione è che l’entusiasmo di giocare questa competizione ci mette in condizione di dare il massimo. E’un errore che stiamo facendo inconsciamente, ma dobbiamo riportare questo entusiasmo anche in campionato. Sappiamo dall’inizio che il nostro sarebbe stato un girone equilibrato, con squadre abituate a fare questa competizione. Sappiamo che dobbiamo mettere qualcosa in più, peccato per la partita di Rotterdam perché avremmo parlato di qualificazione già stasera”.

Poi ha proseguito: “La cosa che non mi spiego è che l’entusiasmo della Champions ci manca in campionato. E questo non deve succedere perché partecipiamo a questa manifestazione grazie al campionato. Siamo in difficoltà di risultati, abbiamo pagato con una sconfitta la brutta prestazione a Salerno”

Sulla Nazionale: “Me lo chiedevo anche io. Muovermi sul filo del fuorigioco e fare i miei movimenti mi dà grande fiducia, sono contento per la squadre e anche per me perché è una bella botta al morale.

Infine, sulle critiche: “Se ho sofferto più nel fisico o nel cuore? Un po’ e un po’. Sono sempre stato abituato a rispondere in campo alle critiche. Quelle di quest’anno sono state diverse, mi hanno fatto male. E non stando bene non potevo zittirle”

Foto: Instagram Lazio