Immobile lancia la sfida: “Sappiamo come far male all’Atalanta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha così parlato prima del match casalingo contro l’Atalanta: “L’Atalanta gioca uomo contro uomo, ti mette in continua pressione e non è semplice. Sappiamo come fargli male, li abbiamo studiati e vedremo come andrà a finire”.

Foto: Twitter Lazio