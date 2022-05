Immobile, la sua presenza contro la Juventus è a rischio per la caviglia gonfia

Archiviata la vittoria contro la Sampdoria, la Lazio si proietta alla supersfida di Torino contro la Juventus di Allegri. Per Sarri, che sfida i bianconeri da ex, non arrivano buone notizie da Ciro Immobile, il quale non ha svolto l’allenamento a causa di una caviglia gonfia. L’attaccante di Torre Annunziata cercherà di recuperare per essere a disposizione per lunedì, e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Lazio