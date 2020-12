Immobile: “La mentalità è quella giusta”

Ciro Immobile, autore del gol dell 1-1 per la Lazio sul campo del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Il nostro primo tempo non è stato all’altezza, ma non disastroso, abbiamo tenuto il campo e abbiamo preso gol su un disimpegno sbagliato. Ma siamo stati bravi a reagire e a non perdere. Poi mi sono piaciuti tanto gli ultimi minuti, in cui abbiamo provato a raggiungere la qualificazione già da stasera. Siamo andati tutti avanti, anche con Acerbi e Hoedt. La mentalità è quella giusta: cercare vincere sempre ci prendiamo punto e prestazione Sono soddisfatto e contento perché meritavamo di più, una sconfitta sarebbe stato un rammaerico per la bella ripresa giocata. Una buona Champions fin qui? Quando ho visto il sorteggio c’era emozione. affrontare la competizione era un sogno, c’abbiamo messo passione e ci ha portato avanti l’entusiasmo, questo ci ha trascinato. Il girone? Non era difficilissimo ma nemmeno facile, ci sono squadre con più esperienza di noi”.

Foto: Twitter Lazio