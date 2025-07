Immobile: “La classifica marcatori? Nessuno l’ha mai vinta cinque volte, ci proverò”

14/07/2025 | 17:05:04

Nel corso della conferenza stampa di presentazione al Bologna, Ciro Immobile ha parlato anche della possibilità di vincere per la quinta volta la classifica dei cannonieri in Serie A: “Nessuno l’ha mai vinta per 5 volte, non nascondo che sia un obiettivo. È un sogno che va coltivato con il lavoro di squadra”.

FOTO: X Bologna