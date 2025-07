Immobile si presenta al Bologna: “La Nazionale è un obiettivo. Gattuso? Non mi ha chiamato”

14/07/2025 | 16:01:52

Ciro Immobile si è presentato in conferenza stampa da nuovo attaccante del Bologna: “La mia carriera? Lo storico è importante, io l’ho fatto anche in passato per scalare le classifiche e mettermi al pari di campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Giocare il Mondiale per me significherebbe aver fatto una stagione positiva con il Bologna. La Nazionale è un obiettivo”. Sul Bologna: “Avevo ancora bisogno di sentirmi stimolato dal campionato italiano, dalle pressioni quando prepari una partita e giri per la città, lì stavo perdendo questi stimoli e volevo finire bene il percorso fatto nella mia carriera. Quando si è aperta la possibilità di venire qui ero già convinto della scelta e non c’è stato bisogno di convincermi. Gattuso? Per adesso non mi ha chiamato”. Sugli obiettivi: “Dovremo arrivare in primavera con la possibilità di giocarci tutto. Alla Lazio ho vissuto 8 anni stupendi, abbiamo fatto insieme cose straordinarie. Sarà speciale per me”.

Foto: Instagram Immobile