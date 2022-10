Immobile ko, Giordano critica: “Una squadra come la Lazio non può non avere un centravanti di scorta”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano ha parlato dell’assenza di un sostituto di Ciro Immobile tra le fila biancocelesti: «Quando si fa mercato bisogna mettere in conto anche gli infortuni. Ora la Lazio dovrà giocare sette gare senza una punta di ruolo, visto che, eccetto Immobile, non ha altre in rosa. Una squadra di questo livello non può non avere un centravanti di scorta. La campagna acquisti è stata buona, ma serviva investire in quella zona del campo.

Foto: Twitter Lazio