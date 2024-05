Immobile interrompe il digiuno, Lazio avanti 1-0 sul Monza all’intervallo

La Lazio conduce per 1-0 sul Monza al termine della prima frazione di gioco. La prima occasione della gara è per i padroni di casa che, dopo appena 2′, vanno vicini al vantaggio col diagonale di Djuric, ma il tentativo del centravanti serbo spegne di poco sul fondo. La gara si sblocca al 12′ ed è proprio Ciro Immobile, l’uomo più atteso, a trovare la via del gol, con il tap-in dopo la traversa colpita da Kamada dopo la deviazione di Di Gregorio. Al 32′ Tudor effettua la prima sostituzione: fuori l’ammonito Zaccagni, dentro Casale. Una mossa che non paga Tudor.

Foto: Instagram Lazio