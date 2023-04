Paura per Ciro Immobile che è stato stato coinvolto in un incidente contro un tram. Stamane l’attaccante della Lazio è stato vittima di un incidente stradale all’altezza di Ponte Matteotti, nei pressi di Piazza Mazzini a Roma. Soltanto spavento per Immobile che ha avvertito un leggero dolore al braccio.

Foto: Instagram Lazio