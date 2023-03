Immobile in Paideia per gli esami: “Sto meglio. Se ci sarò nel derby? Vediamo oggi”

È una corsa contro il tempo per Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è ancora alle prese con la lieve lesione muscolare rimediata a Napoli, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Bologna. Recatosi in Paideia per il controllo medico, Ciro Immobile ha pronunciato poche parole ai media presenti che hanno riacceso un minimo di speranza per i tifosi della Lazio: “Sto meglio, dipende da oggi”. Tra qualche ora il verdetto definitivo verso il derby di Roma.

Foto: Instagram Lazio