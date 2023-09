Immobile illude, la Macedonia del Nord pareggia con Bardhi: è 1-1. Esordio amaro per Spalletti

Esordio con un pareggio per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Contro la Macedonia del Nord finisce 1-1. Inizio buono degli Azzurri, occasioni create e tanto possesso palla, intorno al 70%. L’Italia che ha la chance di passare in vantaggio con Tonali, che da solo davanti al portiere colpisce il palo.

Macedonia che con il passare dei minuti ha preso fiducia e nel finale, con alcune ripartenze, ha messo paura dalle parti di Donnarumma. E’ 0-0 all’intervallo in casa della Macedonia.

Nella ripresa le emozioni e i gol.Spalletti perde Mancini, il difensore della Roma esce e viene sostituito da Scalcini. Riparte meglio l’Italia, pronti via, Barella calcia e colpisce la traversa, sulla respinta, Immobile di testa insacca in rete per il vantaggio azzurro.

L’Italia però crolla dal ‘punto di vista fisico e atletico, non riesce a mantenere il possesso palla, e la Macedonia cresce, creando qualche pericolo da calci piazzati, bravo Donnarumma su un colpo di testa.

All’81’ la beffa. Calcio di punizione dal limite di Bardhi, Donnarumma non è perfetto e la palla lo supera sul suo palo. Pareggio dei macedoni a 9 minuti dalla fine.

Assalto dell’Italia nel finale, anche con i 6 minuti di recupero, ma le “falangi” macedoni reggono e portano a casa un punto. E’ 1-1 tra Macedonia del Nord e Italia. Esordio senza vittoria per Spalletti, l’Italia sale a 4 punti in classifica, li stessi della Macedonia del Nord, ma ora nel gruppo la situazione diventa complicata.

Foto: twitter Vivo Azzurro