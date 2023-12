Immobile: “Il riscaldamento non mi era piaciuto. Capisco i tifosi, ma bisogna vincere anche così”

Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sulla vittoria della Lazio. “Bisogna vincere anche le partite così. Siamo consapevoli che non è stata la migliore prestazione. Sono felice che sia arrivata la vittoria dopo la mia prestazione. Allo stadio c’erano tre dei miei quattro figli, loro si divertono e vogliono venire sempre in campo a giocare, sono i miei primi tifosi. Ai miei compagni ho detto che non mi era piaciuto molto il riscaldamento. La partita di Champions ci ha dato fiducia, ma poi tornano i fantasmi delle ultime prestazioni in campionato. Capisco i tifosi, stavamo giocando meglio undici contro undici, abbiamo trovato una squadra chiusa e sapevamo che potevano buttare qualche pallone dentro. Il girone dell’Italia? Squadre toste da affrontare, non sono riuscito neanche a parlare con Hysaj che oggi aveva la febbre, abbiamo anche una bella colonia spagnola. I 200 gol da segnare in Serie A? Un po’ di pressione sale. Il quarto posto? Noi dobbiamo ritrovare la condizione sulla prestazione e poi guarderemo la classifica. Ho consigliato ai miei compagni di guardarla poco, sappiamo che dobbiamo risalire la china, serve un po’ di continuità”.

Foto: Instagram Lazio