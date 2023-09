Immobile: “Il gioco di Spalletti è molto simile a quello della Lazio. La fascia di capitano? Per le presenze”

Ciro Immobile sarà il nuovo capitano della Nazionale di Luciano Spalletti.

L’attaccante della Lazio ha così parlato a Rai Sport: “La fascia di Capitano in Nazionale è un qualcosa di diverso. Il mister mi ha dato la fascia per le presenze, ma mi è piaciuto ciò che ha detto sulla mia persona. Ha detto che si aspetta tanto da me e gli ho risposto che sono pronto. Le prime impressioni di Spalletti sono ottime, le sue idee mi piacciono e sono molto simili a quelle della Lazio. Ci tiene molto all’aspetto del gruppo, vuole fare unione e questo per noi è molto importante”.