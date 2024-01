Immobile: “Ho avuto proposte dall’Arabia ma ho scelto di rimanere alla Lazio”

Conferenza stampa per la Lazio alla vigilia della semifinale di Supercoppa con l’Inter. Accanto a Maurizio Sarri c’è Ciro Immobile. Si comincia proprio da lui, dal suo stato fisico : “Mi manca un po’ ovviamente il ritmo partita, sono stato fermo tre settimane, è stato importante giocare 15 minuti col Lecce per riprendere le cose del campo. Ho avuto la possibilità di allenarmi e di lavorare per essere al massimo”.

Sul derby: “”Io il derby l’ho vissuto male, in uno stanzino all’Olimpico per stare con i miei compagni, per noi era importante passare il turno e dare continuità al lavoro che stiamo facendo in campionato. Finita la partita ho chiesto di dimenticare quanto successo, di pensare al campionato, quello che ci è mancato poi è quello, ripensare a vittorie e sconfitte anziché alla prossima partita”.

Su un possibile futuro in Arabia: “È un campionato in crescita, rispetto al 2019 le infrastrutture stanno migliorando. Ora tutti puntano gli occhi sull’Arabia e credere che in futuro ci possa essere un campionato importante qui in futuro. In passato ho avuto avvicinamenti con i club qui, non si è fatto più niente alla fine: io ho cercato sempre di essere il più limpido e onesto possibile, ho deciso di rimanere alla Lazio e di portare avanti un progetto di crescita della squadra e del club”.

Foto: Instagram Lazio