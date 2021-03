Immobile, finalmente domani la consegna della Scarpa d’oro. Il comunicato della Lazio

Domani sarà una giornata molto speciale per Ciro Immobile e tutto il mondo Lazio. Il bomber biancoceleste verrà premiato durante una cerimonia ufficiale in Campidoglio per la conquista della Scarpa D’Oro, arrivata grazie ai 36 gol dello scorso campionato, eguagliando il record di Gonzalo Higuain, e trascinando i biancocelesti alla conquista della qualificazione in Champions League. Questo il comunicato del club: “La S.S. Lazio comunica che domani alle ore 12:00, presso la sala Giulio Cesare del Campidoglio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ed il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito consegneranno il trofeo della Scarpa d’oro 2019-2020 al calciatore biancoceleste Ciro Immobile”.

Foto: twitter Lazio