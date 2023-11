Immobile festeggia il 200° gol: “Serviva per scacciare un po’ tutto”

Ciro Immobile ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Feyenoord e il festeggiamento del 200° gol in maglia biancoceleste.

Queste le sue parole: “Gol importante in un momento importante e non semplice per noi. Questo è un girone nel quale regna l’equilibrio, sarà così fino alla fine. Abbiamo una partita in casa da sfruttare e poi giocarci la qualificazione a Madrid. Spero che questa vittoria ci dia morale anche per il campionato. Il 200° gol? Serviva un gol così, per scacciare via tutto. E’ sempre bello segnare, stasera è arrivato un gol importante ma anche per me perché 200 gol sono un traguardo bellissimo ed è bello festeggiarlo così”.

Le voci sull’Arabia? “Quando le cose vanno male si butta tutto nel calderone. Il calcio vive momenti di alti e bassi, chi è più equilibrato la vince. Sono felice perché questo gol è arrivato in un momento difficile per me da quando sono qui. Sentire le voci sull’età dà fastidio, soprattutto se stai bene fisicamente”.

Foto: twitter Lazio