Immobile fa già festa: Ronaldo non convocato, la Scarpa d’oro è sua

Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A 2019-2020 e vincitore della Scarpa d’Oro. A rendere ufficiale lo straordinario traguardo conseguito dall’attaccante della Lazio, è stata la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per il match contro la Roma. Immobile diventa dunque il terzo italiano nella storia a conquistare il premio. Per lui, a quota 35 centri in campionato, c’è ancora la possibilità di superare adesso il record di Gonzalo Higuain di 36 reti.