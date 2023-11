Immobile entra e sblocca la Lazio: doppietta in tre minuti, 2-0 sul Celtic

Immobile fa volare la Lazio! La sua doppietta in 3′ stende il Celtic e fa volare i biancocelesti: termina 2-0 all’Olimpico. Inizio buono dei biancocelesti, poi il Celtic ha preso le misure. Al 10′, grossa, unica, chance per la Lazio con un colpo di testa di Felipe Anderson che però finisce alto. Occasione che si poteva sfruttare meglio. Il Celtic risponde al 17′ con una grossa chance per Furuhashi che salta anche Provedel, ma salva Patric prima che questi potesse calciare in porta. All’ora di gioco, Maurizio Sarri cambia volto al suo attacco: dentro Immobile e Pedro, fuori Felipe Anderson e Castellanos. E sarà proprio Immobile il protagonista della serata dell’Olimpico. Dopo 82′ la Lazio passa in vantaggio: nasce tutto da Isaksen, che sulla destra mette dentro un pallone: una deviazione lo rende buono per Immobile, che sblocca il match. Il capitano biancoceleste ci prende gusto. E, tre minuti dopo, firma la doppietta personale: Immobile si libera bene in area di rigore e con un tocco preciso sotto porta, letale con il mancino, segna la rete del definitivo 2-0 della Lazio. Nel finale viene concesso un calcio di rigore agli scozzesi ma, dopo il check del VAR, l’arbitro Meler ritorna sulla sua decisione. Termina così 2-0 all’Olimpico, un risultato importante per gli uomini di Sarri che volano così a quota 10 punti, al primo posto in attesa di Feyenoord-Atletico Madrid (ore 21).

Foto: Instagram Lazio