Immobile e Caicedo, ammonizioni pesanti: erano diffidati e salteranno il Milan

Due gialli pesantissimi in casa Lazio. Ciro Immobile e Felipe Caicedo, entrambi diffidati, sono stati ammoniti nel primo tempo della sfida contro il Torino e salteranno dunque il match contro il Milan. L’attuale capocannoniere del campionato ha iniziato la gara di Torino con un fallo di mano (al 4′) che ha causato il rigore per la squadra di Longo (poi trasformato da Belotti), beccandosi il cartellino giallo. Sia Immobile che Caicedo non ci saranno così nel match di sabato prossimo all’Olimpico.

Foto: Twitter ufficiale Lazio