Immobile: “E’ bello far parte della storia della Lazio. Derby? Ci faremo trovare pronti”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Venezia, che lo ha visto segnare e superare i gol di Silvio Piola.

Queste le sue parole: “Battere il record di Piola? E’ bello far parte della storia della Lazio. Stiamo facendo da un po’ di tempo belle cose. Oggi era una partita difficile, ora tutti vogliono fare punti per mettersi bene in classifica. Il Venezia ha giocato bene, abbiamo avuto diverse occasioni ma era importante vincere”.

Sulla fascia di Wilson: “Questa è una società piena di storia e di gloria. Fatta di grandi campioni, io ho preso un po’ da ognuno. Si impara sempre dalla storia. Pino era un grande capitano. A detta degli altri era un leader, un grande, ho cercato di prendere il meglio da lui. Era giusto dedicargli questa vittoria, so quanto la gente laziale teneva a lui”.

La miglior Lazio: “Sono d’accordo col mister. Abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo tempo, quasi alla fine. Non se dettato dal fatto fisico, ma forse loro spingevano un po’ di più. A parte i piccoli momenti di appannamento sta facendo divertire la gente”.

Sul quinto posto e il derby: “E’ un campionato duro. La lotta Champions e quella salvezza sono belle. Dobbiamo essere concentrati. Questa è la settimana del derby. I tifosi si aspettano tanto da noi, troveremo una Roma arrabbiata dopo il pareggio di Udine ma ci faremo trovare pronti”.

Foto: Twitter Lazio