Immobile da record: 200 presenze con la Lazio e raggiunto Piola. Sesta stagione consecutiva con almeno 20 gol

C’è sempre lo zampino di Ciro Immobile nelle notti biancocelesti. Il capitano della Lazio ha aperto il match contro il Cagliari, all’Unipol Domus, con il gol su calcio di rigore nel giorno della sua200esima presenza. Numeri da impazzire per il bomber di Torre Annunziata, che è diventato il miglior marcatore della storia della Lazio in Serie A raggiungendo Silvio Piola a quota 143 reti. Non solo, perché ha firmato la sua 20esima rete per la sesta stagione consecutiva, portandosi a una sola distanza da Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl entrambi a quota sette.

FOTO: Twitter Lazio