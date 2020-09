Immobile da Coverciano: “Sono orgoglioso della Scarpa d’Oro. Con la Bosnia servirà una partita intelligente”

Ha parlato direttamente dal raduno della Nazionale di Coverciano, Ciro Immobile, fresco di rinnovo con la Lazio. Queste le parole dell’attaccante in conferenza stampa: “Vincere la Scarpa d’Oro è stato un traguardo importante, ho superato giocatori fortissimi. Sono orgoglioso di quanto ho fatto – commenta l’attaccante – Sarà un anno lungo e tutti vogliamo arrivare al top per l’Europeo. Ora con la Bosnia servirà una partita intelligente, anche perché la nostra condizione fisica non è ottimale”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro.