Immobile, corsa contro il tempo: il bomber vuole rientrare prima del Mondiale

Ciro Immobile sta lavorando duramente per provare a rientrare prima del previsto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il piano del bomber della Lazio è quello di tornare a disposizione prima della sosta che porterà al Mondiale in Qatar. Il sogno è farcela per il derby del 6 novembre, oppure per le successive partite contro Monza e Juventus. Resta comunque molto difficile che l’attaccante possa farcela, malgrado le prime indicazioni siano incoraggianti. Fondamentale sarà la risonanza magnetica di controllo a cui si sottoporrà nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Lazio